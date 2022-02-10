هل سيرى قانون التجنيد الالزامي النور في 2022؟

2022/02/10 | 13:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب السابق عبد الخالق العزاوي، الخميس، أن 2022 سيشهد التصويت على قانون التجنيد الالزامي.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قانون التجنيد الالزامي كان من المزمع حسمه قبل 3 دورات نيابية الا ان ضغوطا خارجية واخرى داخلية حالت دون ذلك رغم اهميته في انهاء ملف الطائفية […]

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