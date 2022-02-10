بالفيديو.. مسلحون مجهولون يغتالون شاباً في ميسان

2022/02/10 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باقدام مسلحون مجهولون على اغتيال شاباً في ميسان.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "مسلحين مجهولين قاموا بقتل شاباً ضمن ناحية العزيز في ميسان ولاذوا بالفرار".

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