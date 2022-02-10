الإمارات.. حريق كبير في دبي والسلطات تطمئن

2022/02/10 | 13:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الخميس، عن السيطرة على حريق كبير في ديرة، التي تعتبر "المنطقة القديمة" من المدينة الإماراتية.

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