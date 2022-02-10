2022/02/10 | 13:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل… أكد الخبير الاقتصادي كوفند شيرواني، الخميس، أن الحكومة تملك القدرة على خفض سعر الدولار وإعادته لسعره السابق.وقال شيرواني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة تملك القدرة على خفض سعر الدولار بعد ارتفاع سعر النفط وعبوره حاجز 90 دولارا للبرميل الواحد”.وأضاف أن “سعر الدولار آثر على زيادة معدلات البطالة والفقر، وانتهت الحاجة الفعلية لرفعه، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي: الحكومة تملك القدرة على خفض سعر الدولار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي: الحكومة تملك القدرة على خفض سعر الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).