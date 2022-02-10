مزاد النواب يتصاعد لتكوين الكتلة الاكبر قبيل دخول جلسة انتخاب الرئيس

2022/02/10 | 13:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الوزير السابق وائل عبد اللطيف، الخميس، عن تصاعد المزايدات والاغراءات للنواب المستقلين للانضمام الى الكتل السياسية من اجل تسمية الكتلة الاكبر، مبينا ان المحكمة الاتحادية حددت مهلة تسمية الكتلة الاكبر لحين انتخاب رئيس الجمهورية.وقال عبد اللطيف في تصريح لـ/المعلومة/ ان “تفسير المحكمة الاتحادية انهى التفسير السابق بشان الكتلة الاكبر والتي كانت تسمى […]

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