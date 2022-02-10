ظهور سلالة جديدة متحورة من

2022/02/10 | 13:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أنتشرت سلالة جديدة متحورة من "أوميكرون"، في الدنمارك والمملكة المتحدة.

وذكرت بيانات لوكالة الأمن الصحي البريطانية، أن "السلالة الجديدة لديها القدرة على الانتشار بشكل أسرع من أوميكرون، إلا أن العلماء أوضحوا أنه لا توجد دلائل حتى الآن، تشير إلى أنها أكثر شدة أو خطورة منه".

ويطلق على السلالة الجديدة (BA.2)، والتي لا تزال أعداد الإصابة بها أقل من تلك المرتبطة بـ"أوميكرون"، حتى الآن.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية: إن "معهد (Wellcome Sanger)، الذي ينتج خرائط لمتحورات كورونا المنتشرة في المملكة المتحدة، كشف أن BA.2 أصبحت الآن أكثر شيوعا من السلالة دلتا".

كما وجدت دراسات في الدنمارك، حيث تشكل الإصابات بالمتحور الجديد أكثر من نصف حالات "أوميكرون"، أنه لا توجد فروقات بين (BA.2) وأوميكرون من حيث مخاطر الاستشفاء.

وأوضحت أن "السلالة المتحورة من أوميكرون، لا يبدو أنها تسبب مرضا أكثر خطورة من أوميكرون الأصلي"، مشيرة الى أنه "أكثر شبها بنزلة البرد لدى معظم الناس، خاصة الملقحين".

وأشار مسؤولو الصحة في الدنمارك الى إن "معظم الحالات بالمتحور الجديد حتى الآن، أظهرت أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لا تزال فعالة ضد السلالة الجديدة".

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