هل تلتزم بمقولة الجدات لتتخلّص من الحازوقة؟.. هذا ما يقوله الخبراء

2022/02/10 | 13:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتلّت "الحازوقة" عام 2021، المرتبة الرابعة بين المفردات الأكثر بحثًا عنها على محرّك "غوغل"، بعد "كوفيد-19"، و"لقاحات"، و"مساعدة بعضنا البعض".قد يثير ذلك المفاجأة، لأن الجميع يصابون بالحازوقة..فلِمَ كل هذه الأبحاث عنها عبر الإنترنت؟

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