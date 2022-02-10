رصد ظاهرة بيئية “محبطة” في ديالى وتحذيرات من خطا فادح

2022/02/10 | 13:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلنت مفوضية حقوق الانسان ، الخميس، عن رصد ظاهرة بيئية محبطة في محافظة ديالى.وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المفوضية ترصد عبر فرقها الجوالة ملف الجفاف في عموم مناطق ديالى والحلول الموضوعة لمواجهته خاصة في المناطق الزراعية التي تعد الاكثر تضررا بالوقت الراهن”.واضاف مهدي،ان” […]

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