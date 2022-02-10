الفياض: أبرمنا عقود تسليح جديدة توازي التقنيات الحديثة

2022/02/10 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح

الفياض، اليوم الخميس، عن ابرام عقود

تسليح جديدة توازي التقنيات الحديثة

لتسليح ابناء الحشد الشعبي.

وقال الفياض في بيان صحفي، ان "قوات

الحشد الشعبي كانت تقاتل الإرهاب

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