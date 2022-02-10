إخماد حريق اندلع بمدرسة ابتدائية في الكاظمية

2022/02/10 | 13:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من الدفاع المدني (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مديرية الدفاع المدني، إخماد حريق اندلع في مدرسة بمدينة الكاظمية في العاصمة بغداد.

وقال بيان للمديرية وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنّ "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل غرفة استراحة المدرسين داخل مدرسة عبد المحسن الكاظمي الابتدائية في مدينة الكاظمية ببغداد".

وأضاف البيان أنّ "الفرق طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى باقي أرجاء المدرسة وغرف الإدارة وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية"، لافتًا إلى أنّ "سبب الحادث هو تماس كهربائي داخل غرفة المدرسين".

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