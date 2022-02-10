توجيه عاجل للكليات بشأن “بالونات الاحتفالات”

2022/02/10 | 13:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مصدر حكومي، الخميس، عن اصدار توجيه عاجل لكليات جامعة ديالى لتفادي ماساة بالونات الاحتفالات.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،انه “صدر توجيه بمنع استخدام بالونات يستخدم فيها غاز الهيليوم في احتفالات كليات جامعة ديالى عقب ماساة انفجار بعضها يوم امس في كلية الفنون الجميلة ما ادى الى اصابة بعض الطلبة بحروق”.واضاف […]

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