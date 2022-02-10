2022/02/10 | 14:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية .. البدء بتطبيق آليات جديدة لحث المواطنين على التطعيم ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: oiUEVnia4As
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية .. البدء بتطبيق آليات جديدة لحث المواطنين على التطعيم ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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