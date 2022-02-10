نادي النجف يستنكر الاعتداء على لاعبيه وجماهيره

2022/02/10 | 14:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..استنكر نادي النجف الرياضي، تصرفات من وصفهم بـ”المحسوبين على جماهير الديوانية” بالاعتداء على جماهيره بعد مباراة الفريقين.وذكر النادي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن “الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي، عقدت اجتماعاً استثنائياً اليوم الخميس خصص للتدوال بشأن الأحداث المؤسفة التي رافقت أحداث مباراة نادينا مع نادي الديوانية والتي جرت […]

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