الاتحاد: الحلبوسي غير موضوعي وفتح ابواب الترشيح خالف الدستور

2022/02/10 | 14:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعدم الحياد والانحياز لاطراف معينة، مبينا ان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مخالفة دستورية غير ممكنة التمرير.وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “موقف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاخير غير موضوعي وعليه أن لا يكون سلبيا ومنحازا لاطراف […]

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