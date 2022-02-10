علماء يكشفون الخطر المميت لدواء “باراسيتامول”

2022/02/10 | 14:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف علماء من جامعة إدنبرة في اسكتلندا عن الخطر القاتل لدواء “باراسيتامول” المخصص لتسكين الآلام.ووفقًا للخبراء، فإن الاستخدام طويل الأمد لهذا الدواء يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم، بحسب ما ذكر موقع “ahajournals”.أجرى الخبراء دراسة شارك فيها 110 متطوعًا لديهم مشكلة في ارتفاع ضغط الدم، […]

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