نادي النجف يعلن تسجيل إصابات خطيرة بين جماهيره

2022/02/10 | 14:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلن نادي النجف الرياضي، تسجيل إصابات خطيرة ين صفوف جماهيره عقب نهاية مباراة الفريق أمام الديوانية في دوري الكرة الممتاز.وذكر النادي في بيان تلقته “إيرث نيوز” أن “الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي، عقدت اجتماعاً استثنائياً اليوم الخميس خصص للتدوال بشأن الأحداث المؤسفة التي رافقت أحداث مباراة نادينا مع نادي الديوانية والتي جرت على […]

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