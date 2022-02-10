العامري عن الأوضاع في ميسان: نحذر من الانجرار وراء الفتن والانصياع لمشاعر الغضب

2022/02/10 | 14:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الخميس، بياناً بشأن الاوضاع التي تشهدها محافظة ميسان في الآونة الأخيرة، محذراً من الانجرار وراء الفتن والانصياع لمشاعر الغضب.وقال العامري في بيان، إن “ما تشهده محافظة ميسان العزيزة من حوادث دموية أمر يبعث على الاسى والقلق ، ويؤدي الى سلب الشعور بالأمن والاستقرار ، وسبق لنا […]

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