موسكو ومينسك تبدآن مناورات عسكرية مشتركة وسط تنديد أوكراني

2022/02/10 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

باشر الجيشان الروسي والبيلاروسي، اليوم الخميس، مناورات عسكرية مشتركة تستمر 10 أيام في بيلاروس، رغم مخاوف الدول الغربية من أن موسكو تخطّط لتصعيد كبير في النزاع مع أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن "التدريبات تجري بهدف الاستعداد لوقف وصدّ هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية".

وسيتدرب الجنود على تعزيز أجزاء من الحدود البيلاروسية لمنع إيصال أسلحة وذخيرة إلى البلاد، إلى جانب سيناريوهات أخرى، وفق الوزارة.

ولم تكشف موسكو ومينسك عن عدد الجنود المشاركين في المناورات، لكن الولايات المتحدة قالت إن روسيا تخطط لإرسال 30 ألف عنصر إلى مناطق عدة في بيلاروسيا، التي كانت منضوية في الاتحاد السوفييتي.

وفي رده على المخاوف الغربية، شدّد الكرملين على أن لا نية لديه لإبقاء قوات دائماً في الأراضي البيلاروسية.

بدوره ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا قرب حدود بلاده، معتبراً أنها وسيلة ضغط نفسي.

وقال في بيان إن حشد القوات عند الحدود يمثّل وسيلة ضغط نفسي من جيراننا، لدينا اليوم ما يكفي من القوات للدفاع بشرف عن بلدنا.

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