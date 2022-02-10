نادي النجف يبين موقفه من أحداث الأمس بمباراته مع الديوانية

2022/02/10 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أصدرت الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي، اليوم الخميس، موقفاً من أحداث الأمس بمباراته مع الديوانية.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (النجف)، أن "الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي عقدت اليوم، اجتماعا استثنائيا خصص للتدوال بشأن الأحداث المؤسفة التي رافقت أحداث مباراة نادينا مع نادي الديوانية امس الأربعاء والتي جرت على ملعب الديوانية واعتداء بعض المحسوبين على جماهيره على لاعبينا وجمهورنا مما أدى إلى اصابة عدد من مشجعي ولاعبي نادينا إلى إصابات احداها بليغة تتطلب تداخل جراحي على مستوى العين".

وأضاف البيان: "في الوقت الذي تستنكر وتدين إدارة النادي مثل هذه التصرفات اللامسؤولة والتي ادت إلى أضرار جسدية ومعنوية نأمل ان لاتتكرر مثل هذه الأفعال التي من شأنها خدش عمق العلاقة التاريخية بين الناديين الجاريين وحجم التعاون بينهما خدمة للرياضة في عراقنا الحبيب والله من وراء القصد الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي 10/2/2022".

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