بشرى لمن لديهم سنتان خدمة عقد في دوائر الدولة

2022/02/10 | 14:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن نائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، اليوم الخميس، وجود مساعٍ لشمول خمس فئات بالتعيين في موازنة 2022، فيما اشار الى تقديم مقترح لتثبيت العقود لمن لديهم سنتين على موازنة العام الحالي.وقال الخزعلي إن “هناك عوامل عدة تفرض على الحكومة الاتحادية لإعادة النظر في الموازنة وسياستها للتعامل مع موازنة 2022، منها ارتفاع كميات …

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