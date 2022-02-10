نحو 5 ملايين مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية العام الماضي

2022/02/10 | 14:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الخميس، إحصائية للحركة الجوية للمطارات العراقية للعام الماضي 2021 .وقالت في تقرير، إن حركة النقل الجوي شهدت نموا بنسبة 130% مقارنة بعدد الرحلات، ونسبة 145% بالنسبة لعدد المسافرين عن عام 2020 رغم ما تفرضه جائحة كورونا من قيود وإجراءات على حركة السفر لغرض حماية المسافرين.وأشار التقرير، إلى …

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