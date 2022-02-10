الصحة تفتح باب التقديم على الدراسات العليا “البورد العربي” وتحدد الضوابط والشروط

2022/02/10 | 14:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت دائرة التخطيط وتنمية الموارد في وزارة الصحة، اليوم الخميس، فتح باب التقديم للدراسات العليا (البورد العربي) للملاكات الطبية للعام الدراسي 2022 – 2023، فيما حددت الضوابط والشروط.وقال مدير عام دائرة التخطيط وتنمية الموارد (وكالة) توفيق وليد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه تم اعداد الية للترشيح والمتضمنة …

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