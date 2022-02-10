انتهاء الجولة الثالثة للاجتماع المشترك

2022/02/10 | 14:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أنهت اللجنة المشتركة اليوم الأربعاء الجولة الثالثة للاجتماع المشترك للجنة المشتركة بين الجانب العراقي والجانب الإيراني للتحقيق في حادث اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني.واوضح بيان مشترك أن "الاجتماع انتهى بالتأكيد فيه على ضرورة استمرار الاجتماعات المشتركة وتبادل الوثائق التي تفيد التحقيق بالقضية وصولا الى معرفة الجناة الحقيقيين"./انتهى8

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