الزاملي: دور الإعلام في معالجة الظواهر السلبية في المجتمع يوازي الدور الأمني في الاهمية

2022/02/10 | 14:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، ان دور الإعلام في معالجة الظواهر السلبية في المجتمع يوازي الدور الأمني في الاهمية .وقال الزاملي خلال زيارته لمقر شبكة الاعلام ومجلس الامناء ، والتقى خلالها رئيس الشبكة نبيل جاسم ورئيس مجلس الامناء "جعفر الونان" وعدد من اعضاء مجلس الامناء: ان" زيارته اليوم كأولى محطاته الميدانية ، دليل على ان مجلس النواب مهتم بالشبكة كأولوية قصوى لتأسيس اعلام " دولة " مهني ومتطور بإعتباره شريكا اساسيا ومؤسسا في العملية السياسية ، مشددًا بعدم السماح لأية جهة تنفيذية بالتدخل بعمل وشؤون المؤسسات المرتبطة بالسلطة التشريعية سيما شبكة الإعلام.ودعا عضو هيئة الرئاسة إلى" منح الأولوية في إعلام الدولة لهموم الناس ومعاناتهم، ونقد القضايا والظواهر السلبية من خلال البرامج التوعوية، مؤكدًا ان دور الإعلام في معالجة الكثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع قد يكون موازياً في الاهمية للدور الأمني لما يقدمه من معالجات وحلول، مطالباً ادارة الشبكة بالعمل بروح الفريق الواحد لتصحيح الأخطاء السابقة وتجاوز التحديات".واستمع الزاملي خلال لقائه عددا من موظفي الشبكة إلى جملة طلباتهم المتعلقة بتوزيع قطع الاراضي السكنية وتثبيت العقود حسب الأطر القانونية , حيث وعد بمتابعة هذه الملفات مع الجهات المعنية وحلها في أسرع وقت ممكن./انتهى8

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