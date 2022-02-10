زراعة كربلاء ترفد الاسواق المحلية 14 مليون بيضة

2022/02/10 | 14:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأفراخ الداخلة في هذه المشاريع بلغ عددها (712016 ) فرخة.

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