تحذير أميركي وتوقعات بعصيان مدني.. ماذا يحدث في السودان؟

2022/02/10 | 14:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت السفارة الأميركية في السودان، الخميس، رعاياها من مظاهرات اليوم، وناشدتهم بتجنب الحشود، حيث من المتوقع القيام بأعمال عصيان مدني في الخرطوم وولايات أخرى.

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