كربلاء: اصحاب المطاحن يحتجون بسبب إنعدام العدالة في توزيع الحبوب

2022/02/10 | 14:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء المقدسة..نظم اصحاب المطاحن الاهلية في كربلاء،الخميس، وقفة احتجاجية امام سايلو كربلاء للمطالبة بأيقاف استيراد الطحين من خارج البلاد.وقال المحتجون لوكالة /المعلومة/ ان “خطة توزيع الحبوب على المطاحن في المحافظة غير عادلة، ومطحنة واحدة هي التي تعمل على تجهيز المواطنين، وهناك مطاحن متوقفة عن العمل بسبب قلة الحبوب”.وطالب المحتجون بضرورة […]

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