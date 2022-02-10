الحرس الثوري: ايران عاقدة العزم على صنع حضارة اسلامية جديدة

2022/02/10 | 14:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الحرس الثوري الإيراني، الخميس، ان ايران وشعبها عاقدان العزم اكثر من اي وقت مضى على مواصلة مسارهما لصنع حضارة اسلامية جديدة.وقال الحرس الثوري في بيان اصدره بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية، إن “تبيين الانجازات المذهلة التي حققتها ايران على مدى اكثر من اربعين عاما بعد انتصار الثورة الاسلامية يعتبر سدا […]

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