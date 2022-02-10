تدمير مضافة لداعش وضبط أسلحة شمالي بغداد

2022/02/10 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، اعتقال إرهابي وتدمير مضافة لعصابات داعش وضبط أسلحة شمالي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفارز المتواجدة في سيطرة الشعب، تمكنت من اعتقال متهم مطلوب وفق أحكام المادة (٤ إرهاب)، وذلك من خلال التدقيق وفق قاعدة البيانات في حاسبة المطلوبين للقضاء العراقي".

واضافت ان "قوة من لواءي المشاة التاسع والخمسين والثاني والعشرين، وفق معلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني مكتب شمال بغداد وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات فرقة المشاة السادسة، نفذت واجب مداهمة لمضافات عصابات داعش الإرهابية في منطقتي (الهورة، البو حوسة) شمال بغداد، عُثر فيهما على هاون عيار ١٢٠ ملم، و( ٣) حاويات بلاستك "براميل"، مخبأة تحت الأرض ضمن مناطق زراعية تحتوي على مواد إعاشة تخص جرذان داعش".

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