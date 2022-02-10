نزاع عشائري يتسبب بإصابة شخصين في ميسان وقوة أمنية تتدخل

2022/02/10 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة شخصين اثنين إثر نزاع عشائري، في قضاء الكحلاء، بمحافظة ميسان.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "نزاعا عشائريا اندلع بين عشيرتين ضمن قضاء الكحلاء في محافظة ميسان، أسفر عن تسجيل إصابتين كحصيلة اولية".وأضاف المصدر أن "قوة أمنية تدخلت لفض النزاع".وتشهد محافظة ميسان في الفترة الأخيرة توترا أمنيا، كما أنها شهدت مؤخرا اغتيال قاض وضابط في الشرطة.

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