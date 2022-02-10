قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين بينهم طفلان في الضفة

2022/02/10 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، عشرة فلسطينيين، عقب حملة مداهمات، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو اقتحمت حي العامرية في مدينة نابلس، واعتقلت مواطنا بالإضافة إلى أسير محرر، من بلدة “برقة”.وفي جنين، اقتحمت قوات العدو قرى “عرانة”، واعتقلت مواطنا من منزله.أما في رام الله […]

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