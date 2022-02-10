2022/02/10 | 14:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي هيثم الخزعلي، الخميس، أن الهدف من قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية هو تمكين الحزب الديمقراطي الكردستاني بترشيح شخصية أخرى.وقال الخزعلي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “هدف الحلبوسي من فتح باب الترشيح على رئاسة الجمهورية كان من أجل تمكين الحزب الديمقراطي الكردستاني بترشيح شخص بديل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يبين الهدف من قرار الحلبوسي بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يبين الهدف من قرار الحلبوسي بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).