كاميرا محسنة ومعالج أسرع في أحدث إصدارات سامسونج

2022/02/10 | 14:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت سامسونج إلكترونيكس النقاب عن أحدث إصدارتها من الهواتف الذكية الرائدة جلاكسي إس، والذي يتميز بتحسين في وظائف الكاميرا ومعالج أسرع.وتأمل في أن ينعش ذلك مبيعاتها بعد عامين من انخفاضها.وستنافس سلسة إس 22 بشكل مباشر مع هاتف آيفون 13، الذي أطلقته أبل في ايلول الماضي.وقالت سامسونج إن كاميرا هواتف إس 22 […]

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