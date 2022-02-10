اليمن: اسقاط طائرة تجسسية مقاتلة في حجة

2022/02/10 | 14:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية في اليمن، اليوم الخميس، طائرة تجسسية مقاتلة نوع (CH4 ) صينية الصنع، في أجواء محافظة حجة.وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب “أن الدفاعات الجوية تمكنت- بفضل الله – من إسقاط طائرة تجسسيه مقاتلة نوع (CH4) تابعة لسلاح الجو السعودي.وأشار العميد سريع إلى […]

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