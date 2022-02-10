2022/02/10 | 14:26 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية في اليمن، اليوم الخميس، طائرة تجسسية مقاتلة نوع (CH4 ) صينية الصنع، في أجواء محافظة حجة.
وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب “أن الدفاعات الجوية تمكنت- بفضل الله – من إسقاط طائرة تجسسيه مقاتلة نوع (CH4) تابعة لسلاح الجو السعودي.
وأشار العميد سريع إلى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن: اسقاط طائرة تجسسية مقاتلة في حجة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية في اليمن، اليوم الخميس، طائرة تجسسية مقاتلة نوع (CH4 ) صينية الصنع، في أجواء محافظة حجة.
وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب “أن الدفاعات الجوية تمكنت- بفضل الله – من إسقاط طائرة تجسسيه مقاتلة نوع (CH4) تابعة لسلاح الجو السعودي.
وأشار العميد سريع إلى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن: اسقاط طائرة تجسسية مقاتلة في حجة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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