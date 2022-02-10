2022/02/10 | 14:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الخميس، عن توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتلبية احتياجات عائلة النجم الراحل أحمد راضي.وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان تلقته “إيرث نيوز” أن “وزير الشباب عدنان درجال التقى في مكتبه بمقر الوزارة، عائلة اللاعب الدولي الراحل احمد راضي، مثنيا على ماقدمه نجم الكرة العراقية من […]

ظهرت المقالة وزير الشباب: الكاظمي وجه بتلبية احتياجات عائلة الراحل أحمد راضي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب: الكاظمي وجه بتلبية احتياجات عائلة الراحل أحمد راضي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب: الكاظمي وجه بتلبية احتياجات عائلة الراحل أحمد راضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).