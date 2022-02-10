الاسرى الفلسطينيون يهددون بخطوات تصعيدية في سجون الاحتلال

2022/02/10 | 14:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… هددت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الساعات القادمة، فيما أغلقت الأقسام في كافة السجون.وأفاد إعلام الأسرى في فلسطين، أن الحركة الأسيرة قررت إغلاق جميع الأقسام في كافة السجون، في خطوة تصعيدية للاحتجاج على تقليص عدد الأسرى في الفورة.وحذرت الحركة الأسيرة أنه في حال لم تتراجع […]

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