2022/02/10 | 14:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: osWzZYVtUFA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غسان ابو رغيف: لا يوجد مناهج حقيقية لدى الراغبين بالإصلاح) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غسان ابو رغيف: لا يوجد مناهج حقيقية لدى الراغبين بالإصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).