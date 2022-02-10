2022/02/10 | 14:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WlsBilxkPSY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. فرق التنقيب تعثر على هيكل عظمي لفتاة يعود إلى نحو 2000 عام) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك.. فرق التنقيب تعثر على هيكل عظمي لفتاة يعود إلى نحو 2000 عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).