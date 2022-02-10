2022/02/10 | 14:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) إنه جرى تشخيص اثنين في إنجلترا بحمى “لاسا”، وهناك حالة ثالثة “محتملة” قيد التحقيق.وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التعرف على حالات المرض المعدي القاتل، الناجم عن فيروس “لاسا”، في المملكة المتحدة لأكثر من عقد من الزمان.ومن المفهوم أن الحالات ضمن العائلة نفسها في شرق […]

ظهرت المقالة تفشي حمى “لاسا” في المملكة المتحدة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفشي حمى “لاسا” في المملكة المتحدة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفشي حمى “لاسا” في المملكة المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).