2022/02/10 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الأوربي: سنقدم 5 مليون يورو للمساعدات الإنسانية للعوائل المتضررة في العراق - عاجل

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