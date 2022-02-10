العامري يوجه رسالة للتيار الصدري والعصائب بشأن ميسان

2022/02/10 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحذر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، من "التصعيد ومديات خطيرة" في محافظة ميسان.وقال العامري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "ما تشهده محافظة ميسان من حوادث دموية أمر يبعث على الاسى والقلق، ويؤدي الى سلب الشعور بالأمن والاستقرار، وسبق لنا ان حذرنا من حالات التصعيد الذي قد تتسع معه دائرة العنف المتبادل ليأخذ مديات خطيرة يصعب وضع حد لها".

وناشد "التيار الصدري والعصائب وامتداداتهما العشائرية والسياسية ان يتحلوا باعلى درجات ضبط النفس، ووعي المسؤولية الشرعية، والبصيرة بعواقب الأمور كون الدم لا يجلب الا الدم، وإن الاقتتال المحلي الذي انفق لأجله الاعداء المليارات ولم ينجحوا، ربما يقدم إليهم بهذه الطريقة مجانا وعلى طبق من ذهب".

وحذر "من الانجرار وراء الفتن والانصياع لمشاعر الغضب، فالشجاع من احتمل المظلومية وصبر لحقن دم حرام او لردع عدو متربص".

وأكد العامري "نحن مستعدون لأي مسعى ينزع فتيل الازمة ويعضد جهود الخيرين لتجاوز هذه الازمة، واني اقابل بالشكر والاعجاب خطاب الاعتدال والتهدئة للأخوين العزيزين مقتدى الصدر و قيس الخزعلي، وادعو الوجهاء وشيوخ العشائر وعقلاء القوم الى التمسك بالوقار وبعد النظر ورؤية الاصابع الخفية التي تدخل في مثل هذه الحوادث المؤسفة لتحولها الى تصفية حسابات قاسية".

وأهاب "بكافة الأجهزة الأمنية البطلة اخذ دورها المنشود بكل جدية واقتدار من اجل بسط الامن وفرض القانون واعادة هيبة الدولة".

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