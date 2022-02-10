ضبط أدوية مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي

2022/02/10 | 14:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس، ضبط (ادوية متنوعة)مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.وذكرت الهيأة في بيان تلقته /المعلومة/، انه ” من خلال المتابعة الميدانية لكافة البضائع ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني في منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط (ادوية […]

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