"سامسونغ" تنهي مسيرة "نوت" وتكشف عن جهاز جديد بمواصفات خارقة

2022/02/10 | 14:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية مسيرة هاتفها الذكي الشهير "نوت"، وكشفت عن جهاز جديد بميزات مشابهة، وهو "أس 22 ألترا"، وفقا لموقع "سي أن أن بيزنس".

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