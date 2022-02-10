الأمير وليام يزور الإمارات.. إليكم أبزر نشاطاته فيها

2022/02/10 | 14:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيمثل الأمير ويليام المملكة المتحدة في معرض إكسبو دبي 2020 للترويج للثقافة البريطانية.

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