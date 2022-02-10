مصدر: بارزاني اجتمع مع طالباني في اربيل

2022/02/10 | 14:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث تيوز/ كشف مصدر مطلع اليوم الخميس، 10 شباط، 2022 عن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني اجتماعا مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.وتشهد الاحزاب الكردستانية خلافات حادة بشان منصب رئاسة الجمهورية الذي دائما ما يظفر به الاتحاد وفقا للاعراف في كردستان بينما تذهب رئاسة الاقليم الى الديمقراطي الكردستاني.

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