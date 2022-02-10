ثقوب في الشاشة رواية المكان والانسان - ياسر جاسم قاسم

2022/02/10 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسر_جاسم_قاسم يبدو ان الروائي محمد سهيل يقرب الصورة اكثر الى القارئ ويجعله يعيش الرواية كما يريد هو ، هذا ما نلحظه في روايته "ثقوب في الشاشة" الصادرة عن اتحاد ادباء وكتاب البصرة ، بالنتيجة فان تعيش هذه اللحظات يعني ان محمد سهيل قد نجح في تصويرها كتابة "قشور ، حمص مسلوق، حلقات خيار، لبن خاثر، اعقاب سجائر تتربع على صحن مثلوم الحافة" فهذا وصف يجعلك تتعايش مع واقع الرواية بشكل صحيح جدا ، كما ان التورية الناجحة التي ......





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