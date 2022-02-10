اوراق حراك تشرين 2019 الحلقة -34- - سلام إبراهيم

2022/02/10 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم يوميات22-1-2020حول تفجيرات بغداد وظهور المالكي ورموز عهد التفجير والنهب العلنيترافق تفجير بغداد مع ظهور علني لرموز فترات التوتر والاقتتال الطائفي التي اتاحت للسراق من كل الطوائف والقوميات والقوى السياسية نهب المليارات وتهريبها إلى الخارج إذ عاد الجبوري رئيس البرلمان السابق والمالكي الذي لا يخجل ولا يستحي بطل تسليم ثلث العراق إلى داعش، بطل مذابح عدة منها سبايكر والعديد من شخصيات زمن ......





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