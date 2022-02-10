لا عزاء لمقاطعي «المركزي» وحذار من بديل «منظمة التحرير» - وسام فتحي زغبر

2022/02/10 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وسام_فتحي_زغبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينرافق انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في (6-8) شباط ضجة سياسية دخل على خطها أكثر من طرف فلسطيني للعبث بكيانية ووحدانية المؤسسة الوطنية الائتلافية والهوية الوطنية الفلسطينية.العجيب أن واحدة من القوى المقاطعة لدورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير، معروفة للعيان أن وجودها خارج المنظمة أكثر من وجو ......





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