2022/02/10 | 15:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على اربعة اشخاص بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارز شعبة مخدرات الهاشمية تمكنت خلال ممارسة امنية منفصلة، جنوبي المحافظة، من إلقاء القبض على إثنين من المطلوب أحدهم وفق المادة (28 مخدرات)، […]

ظهرت المقالة القبض على اربعة متهمين بحيازة وتعاطي المخدرات في بابل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على اربعة متهمين بحيازة وتعاطي المخدرات في بابل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على اربعة متهمين بحيازة وتعاطي المخدرات في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).