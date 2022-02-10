2022/02/10 | 15:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت العملية بعد سلسلة اغتيالات

را عراق - فريق التحرير

أعلن لواء القوات الخاصة، الخميس، إطلاق عمليات لفرض الأمن في محافظة ميسان بعد عمليات اغتيال واحتدام النزاع بين التيار الصدري وحركة "عصائب أهل الحق".

وذكر آمر اللواء في تصريح، أنّ "قواته اعتقلت 90 مطلوبًا حتى الآن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لواء القوات الخاصة يشرع بعملية "فرض القانون" في ميسان) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لواء القوات الخاصة يشرع بعملية "فرض القانون" في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).